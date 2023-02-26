Brendon Mokgope kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendon Mokgope Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brendon Mokgope adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brendon Mokgope Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brendon Mokgope 5 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Brendon Melusa Mokgope şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brendon Mokgope Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Venda Football Academy futbol takımında oynamaktadır. Venda Football Academy takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brendon Mokgope'nin Venda Football Academy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brendon Mokgope Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brendon Mokgope isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brendon Mokgope Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brendon Mokgope futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2021 yılında Tshakhuma

31 Ocak 2023 yılında Venda

Brendon Mokgope Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brendon Mokgope şuan Venda Football Academy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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