Brendon Stafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendon Stafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brendon Stafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brendon Stafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brendon Stafa 19 Ekim 1999 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brendon Stafa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brendon Stafa'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Brendon Stafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brendon Stafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında KF Vllaznia B
1 Temmuz 2020 yılında KF Vllaznia U21
17 Eylül 2021 yılında KF Murlani
25 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
Brendon Stafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brendon Stafa şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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