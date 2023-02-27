Brenner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brenner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brenner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brenner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brenner 1 Mart 1994 tarihinde Várzea Grande şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Brenner Marlos Varanda de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brenner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Brenner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brenner'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brenner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brennermarlos/

http://www.facebook.com/brenner.marlos

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Brenner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brenner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brenner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brenner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Internacional

18 Temmuz 2017 yılında Botafogo

31 Aralık 2018 yılında Internacional

5 Ocak 2019 yılında Goiás EC

13 Mayıs 2019 yılında Internacional

14 Mayıs 2019 yılında Avaí FC

31 Aralık 2019 yılında Internacional

4 Şubat 2020 yılında Bangkok Utd.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2021 yılında Fagiano Okayama

24 Ocak 2022 yılında Remo

25 Ağustos 2022 yılında Ituano

1 Ocak 2023 yılında Sport. Cristal

Brenner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brenner şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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