Brenner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brenner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brenner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brenner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brenner 2 Ocak 2002 tarihinde Taubaté şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Brenner Lucas Gonçalves Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brenner Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brenner'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Brenner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brenner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında EC Bahia U20
3 Ocak 2022 yılında EC Bahia
1 Ağustos 2022 yılında CF Estrela U23
Brenner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brenner şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.
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