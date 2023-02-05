Breno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breno 1 Eylül 2000 tarihinde Santana şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Breno Washington Rodrigues da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dut's Mkt yapmaktadır. Breno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Breno'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Breno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Breno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Breno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Goiás EC

19 Ocak 2022 yılında Botafogo

Breno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breno şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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