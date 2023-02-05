Breno Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breno Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breno Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breno Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breno Lopes 24 Ocak 1996 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Breno Henrique Vasconcelos Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breno Lopes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Breno Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 13 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Breno Lopes'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Breno Lopes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/breno_lopes_07/

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Breno Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Breno Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Breno Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breno Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Haziran 2016 yılında GE Juventus-SC

31 Aralık 2016 yılında Joinville U20

1 Ocak 2017 yılında Joinville-SC

3 Ocak 2019 yılında Juventude

7 Ekim 2019 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2019 yılında Juventude

13 Ocak 2020 yılında Athletico-PR B

30 Nisan 2020 yılında Juventude

13 Kasım 2020 yılında Palmeiras

Breno Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breno Lopes şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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