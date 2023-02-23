Brent Lepistu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Lepistu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brent Lepistu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brent Lepistu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brent Lepistu 26 Mart 1993 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brent Lepistu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DA Sport Consulting yapmaktadır. Brent Lepistu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brent Lepistu'nin CS Mioveni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brent Lepistu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brent Lepistu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brent Lepistu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brent Lepistu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2010 yılında FC Flora II

1 Ocak 2013 yılında FC Flora

12 Ocak 2018 yılında Kristiansund

31 Temmuz 2019 yılında FC Lahti

16 Ocak 2020 yılında FCI Levadia

18 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Brent Lepistu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brent Lepistu şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brent Lepistu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (2002-2009)

Estonya takımında 6 numaralı formasıyla 27 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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