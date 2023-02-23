Brent Lepistu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Lepistu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brent Lepistu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brent Lepistu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Brent Lepistu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Lepistu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brent Lepistu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Lepistu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brent Lepistu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brent Lepistu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brent Lepistu 26 Mart 1993 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brent Lepistu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DA Sport Consulting yapmaktadır. Brent Lepistu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brent Lepistu'nin CS Mioveni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brent Lepistu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brent Lepistu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Brent Lepistu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brent Lepistu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2010 yılında FC Flora II

1 Ocak 2013 yılında FC Flora

12 Ocak 2018 yılında Kristiansund

31 Temmuz 2019 yılında FC Lahti

16 Ocak 2020 yılında FCI Levadia

18 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Brent Lepistu kimdir

Brent Lepistu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brent Lepistu şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Flora (2002-2009)

Brent Lepistu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 6 numaralı formasıyla 27 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brent Lepistu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Stefan Stefanovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stefanovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Stefanovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stefanovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Jablonsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jablonsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Jablonsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jablonsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrichi Finica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrichi Finica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrichi Finica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrichi Finica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arttu Hoskonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arttu Hoskonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arttu Hoskonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arttu Hoskonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir