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  3. Brent petrol varil fiyatları düştü! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Brent petrol varil fiyatları düştü! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatları her geçen gün değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar brent petrolün güncel fiyatlarını merak ediyor. Açıklanan son verilere göre, brent petrolün litresi uluslararası piyasalarda 119,23 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol varil fiyatları düştü! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Dün 120,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 119,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 117,33 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol varil fiyatları düştü! İşte güncel brent petrol fiyatları...

PARA POLİTİKA FAİZİ 25 BAZ PUAN ARTIRILDI

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri etkili oldu. ABD Merkez Bankası çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yaptı ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulundu.

Brent petrol varil fiyatları düştü! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Avrupa'da ise dün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı ve gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini verdi.

Brent petrol varil fiyatları düştü! İşte güncel brent petrol fiyatları...

Bu gelişmeler piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. ABD'nin, İran petrol ihracatında rol alan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketlere yaptırım uygulaması ise arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

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