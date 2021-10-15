Brentford 0 -1 Chelsea | Maç sonucu, özeti

Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başladı. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Brentford ile Chelsea karşı karşıya geldi

Brentford Community Stadı'nda oynanan mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Ben Chilwell attı.

Bu sezon altıncı galibiyetini elde eden Chelsea, 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 12 puanda kaldı.

Chelsea - Brendford maçının özetini izlemek için tıklayınız.