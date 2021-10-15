Brentford 0 -1 Chelsea | Maç sonucu, özeti
İngiltere Premier Liginin 8.hafta maçında Chelsea, deplasmanda konuk olduğu Brentford'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla lider olarak tamamladı. Maçın özeti haberimizde...
Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başladı. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Brentford ile Chelsea karşı karşıya geldi
Brentford Community Stadı'nda oynanan mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Ben Chilwell attı.
Bu sezon altıncı galibiyetini elde eden Chelsea, 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 12 puanda kaldı.
Chelsea - Brendford maçının özetini izlemek için tıklayınız.