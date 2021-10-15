Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başlıyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Brentford ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Brentford - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford - Chelsea maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak.

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Brentford - Chelsea maçı S Sport ve S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.