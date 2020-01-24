İki takım Brescia - Milan karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 21. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Brescia - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Brescia - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brescia - Milan, İtalya Serie A maçı 24 01 2020 günü Bein Sports 4, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45

İtalya Serie A maçı, Bein Sports 4 , CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Brescia ile Milan arasındaki İtalya Serie A Maçı Mario Rigamonti Stadyumu, Brescia'da oynanacak.