Brescia - Napoli özet izle | Brescia 1-2 Napoli maç özeti

Serie A 25. hafta maçında Brescia, Stadio Mario Rigamonti'de Napoli'yi ağırladı. Dün akşam ekranlara gelen İtalya Serie A 25. hafta mücadelesinde Brescia ve Napoli maçının galibi 1-2'lik skorla misafir takım Napoli oldu. İşte Brescia - Napoli maç özeti...

Stadio Mario Rigamonti'deki maçta 1-0 geriye düşen Napoli, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Insigne ve Ruiz'in golleriyle 3 puanı alan Napoli puanını 36'ya çıkarırken, Brescia ise 16 puanda kaldı.

Brescia - Napoli özet izle

İtalya Serie A 25. hafta mücadelesinde Napoli deplasmanda Brescia'nın konuğu oldu. Karşılaşmada Napoli geriye düşse de maçı bırakmadı ve Brescia'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.

TSİ 22.45'te başlayan ve beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın 26. dakikasında Chancellor'un golüyle ev sahibi Brescia 1-0 öne geçti.

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Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, Napoli ikinci yarıya hızlı başladı ve 49'da Insigne'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

54. dakikada Fabian Ruiz'le 2-1 öne geçen Napoli maçın geri kalan bölümlerinde farkı açamasa da beraberlik golüne de izin vermedi ve mücadelede 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonucun ardından, Napoli 36 puana ulaşarak ligin 6. sırasına yerleşti, 19. sıradaki Brescia ise 16 puanda kaldı.