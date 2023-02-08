Bressan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bressan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bressan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bressan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bressan 15 Ocak 1993 tarihinde Caxias do Sul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Simonete Bressanelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bressan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Bressan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Bressan'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bressan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/matheusbressan22/

Bressan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bressan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bressan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bressan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Juventude

1 Ocak 2013 yılında Grêmio

1 Ocak 2015 yılında Flamengo

10 Ağu 2015 yılında Grêmio

19 Temmuz 2016 yılında Peñarol

26 Ocak 2017 yılında Grêmio

1 Ocak 2019 yılında Dallas

1 Mart 2022 yılında Avaí FC

Bressan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bressan şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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