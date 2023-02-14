Breston Malula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breston Malula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breston Malula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breston Malula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breston Malula 31 Ekim 2000 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breston Malula Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Breston Malula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Breston Malula'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Breston Malula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Breston Malula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Breston Malula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breston Malula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U21

7 Eylül 2020 yılında FC Chiasso

30 Ağu 2021 yılında Yverdon Sport

Breston Malula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breston Malula şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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