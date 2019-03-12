Brexit anlaşması yine reddedildi

İngiltere ve AB ülkelerinin kilitlendiği Westminister’daki Brexit oylaması 242 evet 391 hayır ile reddedildi.

Üzerinde değişikliğe gidilen anlaşmanın da reddedilmesinin ardından İngiltere’nin önünde üç seçenek kalmış durumda.

Birinci seçenekte AB’nin verdiği süre 29 Mart’ta dolduğunda İngiltere AB’yi anlaşmasız terk etmek zorunda kalacak.

İkinci durumda ise parlamentoda yeni bir oylama yapılarak Brexit için Başbakan May’e AB ile yeniden görüşmesi için yetki verilecek. Ancak AB liderleri, İngiltere ile yapılan anlaşmadan taviz verilmeyeceğini birçok kez belirtmişti.

Parlamentonun elinde Üçüncü bir yol olaraksa Brexit referandumunu tekrarlamak bulunuyor. Özellikle İskoçların bu yöndeki ısrarı ve muhalefettiki İşçi Partisi’nin isteği referandumun tekrarlanması yönünde.