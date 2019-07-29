Brexit belirsizlikleri etkisiyle Avrupa piyasaları karışık

Avrupa hisse senedi piyasaları, Brexit belirsizlikleri etkisiyle karışık seyirde.

Birleşik Krallık Dışişleri yeni Bakanı Dominic Raab, ülkenin anlaşmasız bir Brexit için çalışmalarını hızlandırdığını belirtti.

Diğer yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bu hafta yeniden başlayacak olması yatırımcıların odağında.

Gelişmeler etkisiyle AVrupahisse sendi piyasalarında son durum şöyle:

- DAX yüzde 0.02 ve

- CAC yüzde 0.14 düşerken,

- FTSE yüzde 0.68 yükseldi.

Euro dolar karışışında bire değşim göstermeyerek 1.11209 düzeyinde sabit kalırken, sterlin yüzde 0.29 kayıpla 1.23464 düzeyine geriledi.

DHA