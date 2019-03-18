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Brexit için sona gelindi! Artık bitti

İngiltere'de parlamento başkanı, Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacağını belirtti.

Brexit için sona gelindi! Artık bitti

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın  Başkanı John Bercow, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit  anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi. 

Bercow, İngiliz hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit  anlaşmasını aynı şekliyle bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunmasına izin  vermeyeceğini belirtti.

İngiliz parlamento teamüllerine göre milletvekillerinin reddettiği bir  önerge veya yasa tasarısının, aynı şekliyle aynı dönem içinde bir kez daha  oylanamayacağını vurgulayan Bercow, anlaşmanın ikinci kez oylanmasına izin verme gerekçesinin anlaşma metnine eklenen yeni belgeler olduğunu bildirdi.

Bunun konuyla ilgili ''son sözü'' olmadığını ifade eden Bercow,  hükümetin anlaşmada önemli bir değişikliğe gitmesi halinde oylamaya izin  verebileceği sinyalini verdi.

Avam Kamarası, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit  anlaşmasını 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.

May, anlaşmayı bu hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde parlamentoya  bir kez daha sunmaya hazırlanıyordu.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan  İngiltere'nin, 29 Mart'ta birlikten ayrılması gerekiyor.

İngiltere'nin bu hafta yapılacak AB zirvesinde Brexit tarihini  erteleme talebinde bulunması bekleniyor.

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