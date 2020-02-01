Brexit'e ilk tepki Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı hem dünya hemde Türkiye gündeminde olay konusu olurken, Türkiye konu hakkındaki sessizliğini bozmaya başladı. İlk açıklama ise Ak Parti sözcüsü, Ömer Çelik'ten geldi. Çelik'in, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamadaki satır başları ise şu şekilde:

TÜM BU YAŞANANLAR KUŞKUSUZ BİR DÖNÜM NOKTASI

"İngiltere artık AB’den çıktı. Kuşkusuz bu bir dönüm noktası. Avrupa yeni bir denge durumu oluşturana kadar AB içindeki tartışmalar devam edecektir. AB ilk defa bir krizi fırsata çevirmemenin sancısını yaşıyor. İngiltere-AB ilişiklerinin bitmesinde bir geçiş dönemi olacak. Ama İngiltere bayrağının AB kurumlarından indirilmesi siyasi ve sembolik olarak eski dönemin kesin olarak bittiğini gösteriyor. AB, birliğe dönük tehdidin hep Rusya ve Çin’den kaynaklandığını düşündü, son zamanlarda buna “ABD karşısında Avrupa’nın çıkarlarını korumak” siyaseti eklendi. Her zaman Birliği dış tehditlere karşı koruma duygusu önde oldu."

İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR

"Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içerden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB’nin cazibesi kalmıyor. En önemlisi de “Avrupa’nın DEAŞ’ı” olarak adlandırdığım aşırı şağ karşısında, AB, etkili bir mücadele veremiyor. Geçmişte Avrupa anti-semitizm yapanlar eliyle felakete sürüklenmişti. Şimdinin nazileri İslam düşmanlığı yapıyor. Avrupa kurumları buna karşı genelde pasif kalıyor."

"AVRUPA İÇİN REFORM ZAMANI, TÜRKİYE ZAMANIDIR"

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen artık sona eriyor. Bundan sonra mesele reform yapılarak daha kapsayıcı ve demokratik bir düzen mi kurulacak, yoksa korumacı, içe kapanmacı ve daha az demokratik yollara mı sapılacak meselesidir. Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur. Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır. Reform fırsatını değerlendiremeyen AB, aşırı sağ zamanını davet edecektir.

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