Dünya futbolunun devlerinden Brezilya ile Arjantin 2022 Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelecek A. grubundaki 5. maçlarda karşılaşacak olan bu iki dünya devinin karşılaşmasını izlemek isteyenler internette Brezilya - Arjantin 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

BREZİLYA - ARJANTİN 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI CANLI İZLE

5 Eylül 2021 Pazar bugün oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Sao Paulo'da, Corinthians Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadeleyi canlı olarak izlemek için Brezilya - Arjantin 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bu heyecan dolu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporsevelrer bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için Brezilya - Arjantin maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.