Brezilya basınından Arda Turan'la ilgili sürpriz iddia!

Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Arda Turan'ın yeni takımının neresi olacağı merak konusu olurken, Galatasaray, ABD ve Katar ekipleri ile ismi anılan yıldız futbolcu için son iddia Brezilya basınından geldi.

Brezilya'nın Globo sitesinde yer alan habere göre Arda Turan, Brezilya ekipleri Flamengo ve Palmeiras'a önerildi.

ARDA TURAN'IN BREZİLYA'YA SICAK BAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'tna Brezilya'da kulüp bulmasını istediği, bunun üzerine Flamengo ve Palmeiras ile transfer görüşmeleri yapılacağı belirtildi.

Arda Turan'ın Brezilya'ya gitmeye sıcak baktığı ve Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'ten de öneri aldığı iddia edlidi. Filipe Luis, şu anda Flamengo forması giyiyor.