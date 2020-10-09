Brezilya - Bolivya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Brezilya ile Bolivya karşı karşıya geliyor. Karşılaşma hakkındaki detayları haberimizden inceleyebilirsiniz.
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Brezilya ile Bolivya karşı karşıya geliyor. İki takımda elemelerdeki ilk maçına çıkacak. İki takımın arasındaki son maçı, Brezilya 3-0 kazanmıştı. Brezilya'da Neymar'ın oynayıp oynamayacağı hakkında Teknik Direktör Tite, "Bekleyip görmemiz gerekecek. Neymar yoksa onun yerine Everton olacak" demişti. Brezilya'da kaleci Alisson ve Gabriel Jesus'ta kadroda bulunmuyor. Peki, Brezilya - Bolivya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BREZİLYA - BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Brezilya ile Bolivya arasındaki FIFA 2022 Dünya Kupası eleme karşılaşması, Türkiye saati ile 10 Ekim Cumartesi 03.00'de ile Corinthians Arena'da (Sao Paolo ) oynanacak. Karşılaşmayı, Uruguaylı hakem, Leodan Gonzalez yönetecek.
HANGİ KANALDA?
Brezilya - Bolivya FIFA 2022 Dünya Kupası eleme maçını Türkiye'de yayınlayacak televizyon kanalı bulunmuyor. Ancak karşılaşmayı dijital ortamlardan izlemek mümkün. Nesine.com ve Nesine mobil uygulaması bu gece saat 03.00'de Brezilya - Bolivya maçını canlı olarak yayınlayacak.