2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Brezilya ile Bolivya karşı karşıya geliyor. İki takımda elemelerdeki ilk maçına çıkacak. İki takımın arasındaki son maçı, Brezilya 3-0 kazanmıştı. Brezilya'da Neymar'ın oynayıp oynamayacağı hakkında Teknik Direktör Tite, "Bekleyip görmemiz gerekecek. Neymar yoksa onun yerine Everton olacak" demişti. Brezilya'da kaleci Alisson ve Gabriel Jesus'ta kadroda bulunmuyor. Peki, Brezilya - Bolivya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BREZİLYA - BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Brezilya ile Bolivya arasındaki FIFA 2022 Dünya Kupası eleme karşılaşması, Türkiye saati ile 10 Ekim Cumartesi 03.00'de ile Corinthians Arena'da (Sao Paolo ) oynanacak. Karşılaşmayı, Uruguaylı hakem, Leodan Gonzalez yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Brezilya - Bolivya FIFA 2022 Dünya Kupası eleme maçını Türkiye'de yayınlayacak televizyon kanalı bulunmuyor. Ancak karşılaşmayı dijital ortamlardan izlemek mümkün. Nesine.com ve Nesine mobil uygulaması bu gece saat 03.00'de Brezilya - Bolivya maçını canlı olarak yayınlayacak.