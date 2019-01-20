Brezilya Devlet Başkanı’nın oğluna soruşturma

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve Danışmanı Flavio Bolsonaro'nun hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlanması üzerine Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu (COAF) inceleme başlattı.

Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu (COAF) Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve Danışmanı Flavio Bolsonaro'nun yönelik inceleme başlattı. COAF, Flavio Bolsonaro'nun hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlarken şoförünün hesabından son 3 yılda, 1 milyon 865 bin dolar para transferleri yapıldığı tespit edildi. Flavio Bolsonaro, "Gizleyecek bir şeyim yok. Kim beni araştırmak istiyorsa, araştırsın" diyerek kendini savundu.

Nereye gittiği belli olmayan paralar tespit edildi

Cuma günü COAF, babası yemin ederek Devlet Başkanı olduğu günden bu yana Flavio Bolsonaro'nun hesabında toplam 25 bin 500 dolar tutarında 48 şüpheli mevduat hareketi olduğunu açıkladı. Brezilya basını ise, Flavio Bolsonaro'nun hesabından tanımlanamayan bir varış noktasına, 270 bin dolar tutarında bir hareket olduğunu duyurdu.

Şoförün hesabına 3 yılda 1 milyon 865 bin dolar

Flavio Bolsonaro'nun şoförü Fabricio Queiroz'un hesaplarında da şüpheli hareketler tespit eden yetkililer, son bir yıl içinde Queiroz'un banka hesabına yaklaşık 320 bin dolar transfer edildiğini açıkladı. Maaşı 5 bin dolardan az olan şoförün hesabına son 3 yılda 1 milyon 865 bin dolar transfer edilmesi şüphe uyandırdı. Ortaya çıkan bu skandal seçim süresinde rüşvetin ortadan kaldırılması ve yolsuzluğa sıfır tolerans sözü veren Jair Bolsonaro'yu zor durumda bıraktı.

Kaynak: İHA