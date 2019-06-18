Brezilya- İtalya: 3-0

Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında Brezilya, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin beşinci ve son hafta maçları Ankara'da başladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ilk maçta Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

DHA