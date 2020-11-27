Brezilya kalçası estetiği istedi, 8 ameliyat geçirerek ölümden döndü!

Özel hastanede çalışan ünlü bir plastik cerrahına kalça estetiği yaptırmak isteyen kadın ölümden döndü. 30 yaşındaki genç kadının estetik amaçlı yaptırdığı operasyonun ardından hem şekil bozuklukları hem de enfeksiyonlarla mücadele etmek zorunda kaldı. 8 ameliyat geçiren kadın hala sağlığına kavuşamamışken estetik ameliyatı gerçekleştiren plastik cerrahından şikayetçi oldu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İsviçre'de yaşayan 30 yaşındaki Gamze A., Brezilya kalçası yaptırmak için Türkiye'deki ünlü bir plastik cerrah olan Fatih Dağdelen ile anlaştı. Özel bir hastanede ameliyat olan genç kadının dikişleri patladı ve vücuda enjekte edilen suni yağlar, iğne deliklerinden çıkmaya başladı. İsviçre'de tedavi olan mağdur kadının vücudunda nekrozlar(kitler) oluştuğu ve kaptığı enfeksiyonlar nedeniyle ölümden döndüğü; 8 kez ameliyat edilmesine rağmen vücut sağlığının ciddi şekilde bozulduğu belirlendi.

"TÜRKİYE'YE DÖNDÜĞÜNDE BAKARIZ"

İsviçre'de yaşayan 30 yaşındaki Gamze A., geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye geldi. Brezilya kalçası yaptırmak isteyen genç kadın iddiaya göre ünlü plastik cerrahı Fatih Dağdelen ile anlaştı. Özel bir hastanede kalçasına enjekte edilen yağlar sonrası istediği görünüme elde edilen genç kadın taburcu oldu. Fakat yine iddiaya göre, bir müddet sonra genç kadının dikişlerinden yağlar akmaya ve dik duran sahte kalça aşağıya doğru çökmeye başladı. İşleri nedeniyle İsviçre'ye geri dönmek zorunda kalan genç kadın ünlü cerraha durumu anlattığında ise doktorun önemli bir durum olmadığını, "Türkiye'ye döndüğünde bakarız" gibi sözleriyle karşı karşıya kaldı.

İKİNCİ AMELİYAT DA FACİAYLA SONUÇLANDI

İsviçre'de tedavi olan genç kadının yağ hücrelerinin altında (nekrozlar) kitleler oluşmaya başladığını bu nekrozların iltihaplandığını ve yasaklı madde olan Aqualift isimli dolgu malzemesinin vücuduna yerleştirilmiş olduğunu öğrendi. Türkiye'ye geri dönüp yeniden hastaneye gittiğinde ise kendisinden para talep eden doktorların sağlığıyla ilgilenmemesi karşısında ikinci kez ücreti yatırıp, sağlığına kavuşmak ümidiyle ameliyat masasına yattı. Fakat bu ameliyat sonrası da genç kadına enjekte eden yağlar deliklerden akmaya ve dikişleri patlamaya devam etti.

8 AMELİYATIN ARDINDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sağlığının tehlike altında olduğunu ileri süren Gamze A.'nın vücudundaki yağlar, aylarca akmaya ve koku yapmaya devam etti. Hayatı alt üst olan genç kadın, pantolon giyemez, oturmaz ve hareket edemez hale geldi. Hastanenin diğer doktorları tarafından 8 kez ameliyat edilen Gamze A.'nın vücudu deforme olup, ciddi ölüm tehlikesi taşımaya başladı.

Bunun üzerine mağdur kadın aldığı son dakika kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kalçasına enjekte edilen dolguların patladığını, yıllar geçmesine rağmen düzelmediğini, yürüyemez durumda olduğunu beyan etti. Gamze A., ameliyatı gerçekleştiren ünlü doktorun cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.