Brezilya kıyılarında petrol alarmı

Brezilya'nın 9 eyaletinde 178 noktayı etkileyen petrol sızıntısının dünyaca ünlü Rio de Janeiro plajlarına yaklaştığı uyarısı yapıldı.

Brezilya'nın dünyaca ünlü plajları petrol sızıntılarından etkilenmeye devam ediyor. Brezilya Çevre Bakanlığına bağlı Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü'nün (IBAMA) verdiği bilgilere göre, Eylül ayından bu yana petrol sızıntısı ülkenin 9 eyaletinin kıyılarına zarar verirken, toplamda 178 nokta yayılan petrolden etkilendi. IBAMA yetkilileri, ülkeyi iki aydır etkileyen petrol lekelerinin şimdi de Rio de Janeiro sahillerine ulaşmasının an meselesi olduğunu belirtti.

Sızıntıya karşı önlem için Rio de Janeiro eyaletinin 25 kentinde 200 kişilik grup kurulduğu ifade edildi.

Parlamentoda komisyon kuruldu

Sahillerin kirlenmeye başlamasından bu yana yaklaşık iki ay geçmesine rağmen, sızan petrolün kökeni henüz tespit edilemedi.

Brezilya hükümeti Yunan gemisi Bouboulinha'yı suçlarken, Delta Tankers şirketi suçlamaları reddetmişti.

Öte yandan Brezilya Brezilya Temsilciler Meclisi, Atlantik Okyanusu üzerinde kuzeydoğu kıyıları boyunca haftalardır görülen petrol lekelerinin kaynağının araştırılması için Parlamento Araştırma Komisyonu (ICC) kurdu.

Petrol sızıntısının Ekim ayında Salvador sahillerinde 21 kilometrelik alana yayılması üzerine Bahia Eyaletinde acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: İHA