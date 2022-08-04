Brezilya Merkez Bankası açıkladı! Faizi 5 yılın zirvesine çıkardı!

Brezilya Merkez Bankası yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 50 baz puan artırarak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardığını açıkladı.

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Brezilya Merkez Bankası açıkladı! Faizi 5 yılın zirvesine çıkardı!

Brezilya Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 50 baz puan artırdı ve Eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.

Brezilya Merkez Bankası açıkladı! Faizi 5 yılın zirvesine çıkardı!

FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Brezilya Merkez Bankası Selic faiz oranını yüzde 13,25'ten yüzde 13,75'e çıkarttı. Böylelikle politika faizi 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 50 baz puanlık artış yönündeydi.

Brezilya Merkez Bankası açıkladı! Faizi 5 yılın zirvesine çıkardı!

Mart 2021'den bu yana sıkılaşma döngüsü 11,75 puana çıktı. Açıklanan son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 11,39 olarak kaydedilmişti.

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