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Brezilya Olimpiyat Komitesi acı haberi duyurdu! Olimpiyat yıldızı Ian Matos akciğer enfeksiyonuna yenik düştü

Brezilya Olimpiyat Komitesi 2 aydır hastanede akciğer enfeksiyonuyla mücadele eden ünlü sporcu Ian Matos'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Brezilya Olimpiyat Komitesi acı haberi duyurdu! Olimpiyat yıldızı Ian Matos akciğer enfeksiyonuna yenik düştü 116

Brezilyalı dalgıç, Ian Matos 32 yaşında hayata gözlerini yumdu.