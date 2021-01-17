Brezilya Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermediYunanistan'a kaçmaya çalışan 11 FETÖ şüphelisi tutuklandı!Ernest Cassel kimdir? Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel gerçekte yaşadı mı?Bilim Kurulu Üyesi açık açık uyardı! "Bu maskeleri kullanmayın"Murat Alan kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Alan sağlıkçılara ne dedi?Erol Köse'den olay yaratan paylaşım! Fahrettin Koca'yı etiketleyip ifşa etti!Kartal’da ağaç araçların üzerine devrildi! Ekipler müdahale etti!Almanya'da BioNTech/Pfizer aşısı olan 10 kişi daha öldüPKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu!17 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Brezilya Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Brezilya Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Brezilya'da Sağlık Bakanlığı, faz 3 denemelerinde yeterli derecede güvenilir bulunmadığını gerekçe göstererek Rusya'nın Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermedi.

Brezilya Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Rusya tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen Rus Sputnik V aşısına acil kullanım onayı vermedi.

2 FARKLI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Düzenleme Kurumu Anvisa 3. klinik denemelerin yeterli güvence sağlamaması ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle aşıya onay vermedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise, Anvisa'nın kısa süre içinde sağlanacak ek bilgiler talep ettiği, düzenleyici kurumlardan gelen bu tür taleplerin standart prosedür olduğu ve bunun tescil teklifinin reddedildiği anlamına gelmediği ifade edildi.

Brezilya Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

BİR ÇOK ÜLKE ONAYLAMIŞTI

Rus hükümeti, Sputnik V'nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V'in Sırbistan, Belarus, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Venezuela, Paraguay ve Filistin tarafından onaylandığı belirtildi..

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
HABERE YORUM KAT