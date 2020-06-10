Brezilya ve Meksika'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla yükseliyor

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1272 artarak 38 bin 406'ya yükseldi. Meksika da ise,son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 596 artarak 14 bin 649'a yükseldi.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya'da vaka sayısı da 32 bin 91 yükselerek 739 bin 503 olarak kaydedildi. Ülkede 311 bin 64 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının gö rüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 596 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.