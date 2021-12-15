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Brezilya’da politikacılar boks ringinde kozlarını paylaştı

Brezilya'nın Amazonas eyaltinde Borba bölgesinin belediye başkanı kendisini ve aldığı kararları çok sert bir dille eleştiren eski belediye meclisi üyesine meydan okudu ve ikili boks ringinde kozlarını paylaştı.

Brezilya'nın en büyük eyaleti Amazonas'ta Borba bölgesinin belediye başkanı Simao Peixoto, Balneario do Lira'daki  turistik işletmeye ilişkin eski belediye meclis üyesi Erineu da Silva tarafından eleştiriliyordu.

Silva sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Peixoto'yu eleştirip bu yönetim biçiminin onu yere sereceği yorumunda bulununca Peixoto, onu ringe davet etti.

39 yaşındaki belediye başkanı, Silva'ya sosyal medyadan açık açık meydan okudu. Karma dövüş sanatı stilindeki mücadele için reklam posterleri dahi bastırdı. Belediye başkanı, sosyal medya hesabından da dövüşü izlemeye davet etti.

Maçtan önce Facebook sayfasında "Ben bir sokak dövüşçüsü değilim, Borba'nın belediye başkanıyım. Ama Silva gerçekten benimle kavga etmek istiyorsa, kazanan da her zaman ben olacağım" mesajını paylaşan Peixoto, büyük ilgi topladı.

Seyircilerin de kabul edileceği dövüşün biletleri, 100 dolardan satışa çıktı. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabaka 3 round sürdü.

Üç setin sonunda kazanan isim ise, Belediye Başkanı Peixoto oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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