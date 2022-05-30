Son dakika! MSB duyurdu! İnlerine giriyoruz! PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi2021 ardından 2022 özet fotoğrafı da geldi! Tüm sosyal medya bu tasarımı konuşuyor! Gündeme etkisi travma yaratan cinsten!Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!4 Yüz, yıllar sonra bir döndü pir döndü! Dip dibe verdikleri kıyafetsiz poz sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu! "LGBT'ye özendiriyor"Maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm Nijerya'da gerçekleşti!RTÜK'ten bardak fırlatan FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'ye ceza!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! "İki ülke ve BM'yi bir araya getirmeye hazırız"Tuzla Kent Festivali'ni 2 milyon kişi ziyaret ettiYaz geldi, tatil sezonu açıldı! Güneş kremleri kapış kapış gidiyor!Pendik'in mahallelerinde Toplu Çalışma Programı başladı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!

Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!

Brezilya'da dehşet veren sel ve toprak kaymaları yaşandı. Yaşanan afetlerden dolayı 84 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığı açıklandı. Pernambuco Eyalet Valisi Paulo Camara, düzenlediği basın toplantısında, sağanağın tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle, 79'u cuma gününden bu yana olmak üzere 84 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!

"İLK SAATLER OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Daha önce 56 olarak açıklanan kayıp sayısının tam olarak belirlenemediğini söyleyen Camara, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Camara, özellikle kritik durumdaki 12 bölgede çalışmaların sürdüğünü önemle vurgulayarak, "Bu ilk saatlerin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi etkili bir şekilde harekete geçme zamanı. Bütün belediye başkanları ile bir çalışma planı hazırlamak için görüştüm" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 21 MİLYON DOLAR AYRILDI

Pernambuco Eyalet Valisi Paulo Camara, şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve altyapı gibi çalışmalar için 100 milyon Brezilya reali (21 milyon dolar) ayrıldığını açıkladı.

Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT