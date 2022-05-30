Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığı açıklandı. Pernambuco Eyalet Valisi Paulo Camara, düzenlediği basın toplantısında, sağanağın tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle, 79'u cuma gününden bu yana olmak üzere 84 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"İLK SAATLER OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Daha önce 56 olarak açıklanan kayıp sayısının tam olarak belirlenemediğini söyleyen Camara, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Camara, özellikle kritik durumdaki 12 bölgede çalışmaların sürdüğünü önemle vurgulayarak, "Bu ilk saatlerin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi etkili bir şekilde harekete geçme zamanı. Bütün belediye başkanları ile bir çalışma planı hazırlamak için görüştüm" ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 21 MİLYON DOLAR AYRILDI

Pernambuco Eyalet Valisi Paulo Camara, şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve altyapı gibi çalışmalar için 100 milyon Brezilya reali (21 milyon dolar) ayrıldığını açıkladı.