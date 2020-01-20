Brezilya'da feci kaza! Kamyon helikoptere çarptı
Brezilya'da yol kenarına iniş yapan helikopterin pervanelerine kamyon çarptı. Helikopterin pervaneleri parçalanırken, kazada yaralanan olmadı.
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20 Ocak 2020 Pazartesi 10:12
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