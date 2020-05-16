Brezilya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 962'ye yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 962'ye; toplam vaka sayısı ise 220 bin 291'e ulaştı.

Kaynak: DHA