Brezilya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bini geçti

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 662'ye yükseldi.

ABD'nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bin 662'ye; toplam vaka sayısı ise 233 bin 511'e ulaştı.

Kaynak: DHA