Brezilya'da P1 varyantı nedeniyle Bakanlıktan acil uyarı: Hamile kalmayın!

Brezilya'da son 24 saatte 85 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 832 bin 455’e yükseldi.

ülkede salgının arkasındaki P1 varyantının antikorlardan daha iyi kaçmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığı duyuruldu. Yetkililer bu mutasyonunun 2,5 kat daha hızlı bulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ayrıca P1 varyantının hamilelerde daha agresif olduğunu belirterek çiftlere hamilelik planlarını ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.

YOĞUN BAKIMI EN ÇOK GENÇLER DOLDURUYOR

Ülkedeki verilere göre virüsten en çok etkilenen gençler. Hastanelerde yoğun bakımdaki tüm hastaların yarısından fazlasının 40 yaşında veya daha genç olduğu öğrenildi.

''HAMİLELERDE DAHA AGRESİF''

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, bir önceki gün düzenlenen basın toplantısında "Mümkünse hamileliği biraz daha iyi bir zamana kadar erteleyin. Uzmanların klinik deneyimleri, bu yeni varyantın hamilelerde daha agresif olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.