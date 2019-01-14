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  3. Brezilya’da polis helikopteri düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Brezilya’da polis helikopteri düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Brezilya'nın Rio De Janeiro eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Brezilya’da polis helikopteri düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Brezilya'nın Rio De Janeiro eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio De Janeiro eyaletinde bir polis helikopteri düştü. Guanabara Körfezi'nde meydana gelen kazada 1 polis hayatını kaybederken, 3 polis de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fenix 08 model helikopterin Rio de Janeiro'ya giden Vermelha otoyolundaki trafiği kontrol etmekle görevli olduğu bildirildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

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