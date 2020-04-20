Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 115 kişi öldü
BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 115 artışla 2462’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı...
BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 115 artışla 2462’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 55 artarak 38 bin 654’e yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.
Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Kaynak: AA
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