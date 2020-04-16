Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1736'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 3 bin 58 artarak 25 bin 262'ye yükseldi.



Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.



Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA