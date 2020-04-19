Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 206 artışla 2347’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 917 artarak 36 bin 599’a yükseldi.



Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.



Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA