Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 421 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 421 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 421 artışla 6 bin 750'ye, vaka sayısı da 4 bin 970 artarak 96 bin 559'a yükseldi.



40 bin 937 kişinin iyileştiği ülkede, hayatını kaybeden 1330 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.



Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.



Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.



Kaynak: AA