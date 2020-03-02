Brezilya'da tur gemisi battı: 13 ölü

ANKARA (AA) - Brezilya'da tur gemisinin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletine bağlı Jari Nehri'nde "Ana Korolina 3" adlı gemi, bilinmeyen bir nedenle battı.

Tahmini olarak 70 yolcusu bulunan gemiden şu ana kadar 46 kişi kurtarılırken, 13 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kazazedelerden biri, basına yaptığı açıklamada, geminin penceresinden kendi imkanlarıyla çıktıklarını belirterek, "Gemi bir anda dönmeye başladı, ne olduğunu anlamadık. Pencereden ailemle beraber çıkmayı başardık. Yaşadıklarımız bir film sahnesine benziyordu." ifadelerini kullandı.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gemi, ülkenin kuzeyindeki Amapa eyaletinden cumartesi günü 36 saatlik bir gezi için yola çıkmıştı.















Kaynak: AA