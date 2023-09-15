Brezilya’daki kongre baskını davasında ilk ceza belli oldu

Brezilya'da eski başkan Jair Bolsonaro destekçilerinin 8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdikleri kongre baskını ile ilgili görülen davada olaylara karışan bir kişiye 17 yıl hapis cezası verildi.

Brezilya'da 2022 yılının Ekim ayı içerisinde yapılan başkanlık seçimlerini eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesi sebebiyle kendisini destekleyen yüzlerce kişinin 8 Ocak 2023 günü başkent Brasili'daki Ulusal Kongre binasına yaptıkları saldırı ile ilgili görülen davada ilk ceza belli oldu. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi (STF) tarafından yapılan açıklamaya göre 51 yaşındaki Aecio Lucio Costa Pereira adlı kişi 5 ayrı suçtan dolayı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca suçlunun soruşturma kapsamındaki diğer sanıklarla birlikte Planalto Sarayı, Federal Yüksek Mahkeme ve Kongre binalarının yağmalanması nedeniyle 30 milyon Brezilya reali (6 milyon 161 bin 682 ABD doları) tazminat ödeyeceği bildirildi.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından görülen davada Aecio Lucio Costa Pereira'nın, darbe girişimi, organize silahlı suça karışma, demokratik hukuk devletine karşı şiddetli saldırı, şiddet yoluyla nitelikli zarar verme ve kamu malına zarar verme olmak üzere toplam 5 suçtan dolayı cezalandırıldığı belirtildi.

Mahkemece suçlu bulunan Costa Pereira savunmasında yasa dışı bir eylemde bulunmadığını ve silahsız kişilerin bulunduğu barışçıl bir gösteriye katıldığını söylemişti. Olay günü askeri darbe çağrısı mesajı içeren bir tişört giyen Costa Pereira'nın diğer saldırganlarla birlikte senato binasına girdiği güvenlik kameraları tarafından tespit edilmişti.

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Bolsonaro seçimlerde hile yapıldığını iddia etmişti

Brezilya'da 2022 yılının Ekim ayında yapılan başkanlık seçimlerini ikinci turda İşçi Partili Luis Inacio Lula da Silva kazanmış, ancak seçimi kaybeden eski başkan Jair Bolsonaro ise seçimlerde hile yapıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine Bolsonaro destekçileri ülkenin birçok bölgesinde protesto düzenleyerek bazı yolları ulaşıma kapatmış ve orduya darbe çağrısı yapmıştı. Lula'nın 1 Ocak 2023 tarihinde başkanlığı resmi olarak devralmasından 1 hafta sonra başkent Brasili'da yapılan gösterilerde ise Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi Ulusal kongre binası, Federal Yüksek Mahkeme genel kurulu ve Planalto Sarayı'nı işgal ederek çevreye zarar vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)