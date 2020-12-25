Brezilya'dan infial yaratacak Çin aşısı açıklaması: Etkisi yüzde 90'a bile ulaşamadı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, özellikle İngiltere'de görülen mutant virüsün ardından pozitif vaka sayıları hızla artmaya devam ederken uzmanların 'Salgının önüne geçmek için en etkili yol aşı' açıklamaları üzerine tüm gözler bilim insanlarının çalışamalarına çevrildi. Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen yeni tip koronavirüs aşısı olan CoronaVac da üzerinde yapılan çalışmalarda sona gelinen aşılardan bir tanesi.

SAĞLIK BAKANI KOCA, YÜZDE 91,25 ORANINDA ETKİLİ DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ülkemize 50 milyon doz sipariş verildiğini duyurduğu ve birtakım eleştirilerin ardından yüzde 91,25 oranında etkili olduğu açıklamasını yaptığı CoronaVac aşısı için Brezilyalı yetkililerden yeni bir iddia geldi. CoronaVac aşısının deneylerinin yapıldığı bir diğer ülke olan Brezilya'nın testlerin büyük bölümün yapıldığı Sao Paulo eyaletinin Sağlık Bakanı Jean Gorinchteyn, kendi ülkelerindeki denemelerde yüzde 90 başarı oranına ulaşılmadığını açıkladı.

"HİÇBİR ZAMAN YÜZDE 90'A ULAŞAMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Gazete Duvar'ın haberine göre, CBN radyosuna konuşan Gorinchteyn, "Aşının etkisinin yüzde 50'nin ne kadar üzerinde olduğunu, yüzde 60, 70 veya 80 olup olmadığını bilmiyoruz" dedi. Gorinchteyn, CoronaVac aşısında kullanılan teknik göz önünde bulundurulduğunda, "Aşının etkisinin hiçbir zaman yüzde 90'a ulaşmayacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Sinovac şirketinin bir yetkilisi ise Bloomberg'e isim vermeden yaptığı açıklamada, CoronaVac aşısının nihai koruma oranının, Brazilya, Türkiye, Endonezya ve Şili'deki test sonuçlarını birleştirerek belirleme sürecinin devam ettiğini söyledi. Bu kaynak, farklı ülkelerdeki testlerin birbirinden kısmen bağımsız ve farklı protokollere göre yapıldığını belirtti.

SÖZCÜ, SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Bloomberg'in ulaştığı Sinovac sözcüsü ise, aşının başarı oranına dair sorulara yanıt vermedi. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Butantan Enstitüsü yetkililerinin, ülkedeki Faz 3 denemelerinin sonuçlarını dün açıklaması bekleniyordu. Ancak basın toplantısı düzenleyen yetkililer, aşının yüzde 50 barajını geçtiğini söylemekler yetindi. Nihai sonuçları açıklamayı Sinovac şirketinin talebiyle, 15 gün erteledikleri bilgisini paylaştılar.

Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı basın toplantısında aşının Türkiye'deki Faz 3 denemelerinin ara değerlendirmesinde yüzde 91,25 oranında başarılı olduğunu açıklamıştı.

Brezilyalı yetkililer, dün CoronaVac aşısının etkili olduğunu ancak Çinli şirketin 3. faz deney sonuçlarını, aşının denendiği diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için ek süre istediğini duyurmuştu.