Brezilyalı smaçör Gabi: VakıfBank kaçırılmayacak bir fırsattır

VakıfBank'ın yeni transferi Brezilyalı smaçör Gabriela Braga Guimaraes (Gabi), "'Bana teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü VakıfBank'ta kendimi ve voleybolumu ileri taşıyabileceğim bir ortam var. Guidetti ve takım arkadaşlarımdan öğreneceğim çok şey olacak, bunun için çok heyecanlıyım'" dedi.

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni transferi Gabriela Braga Guimaraes (Gabi), kulübün resmi Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. VakıfBank forması giyeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden 25 yaşındaki smaçör, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak istediğini dile getirdi.

"VOLEYBOLDAN ÖNCE FUTBOL VE TENİS OYNADIM"

Çocukluğundan beri spor yapmayı çok sevdiğini, voleyboldan önce de birçok spor dalı ile uğraştığı belirten Gabi, "Voleybola doğduğum şehir olan Belo Horizonte'de okulda başladım. Öncelikle spor yapmayı çok seviyorum. Voleyboldan önce birçok spor dalıyla uğraştım. Futbol ve tenis oynadım, yüzücülük yaptım. Başlangıçta voleybolu bilmiyordum ve profesyonel voleybolcu olmayı düşünmemiştim. Arkadaşlarım okuldan sonra voleybol oynuyorlardı ve ben de onlarla daha fazla vakit geçirmeye başladım. Voleybola karşı büyük bir tutku duydum ve profesyonel voleybolcu olmaya karar verdim. 15 yaşındayken Brezilya Genç Milli Takımı'nda oynamak için davet edildim. Profesyonel olarak ilk burada oynamaya başladım ve genç milli takımda birçok fırsat elde ettim. 18 yaşında da ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edildim. Ardından büyük bir voleybolcu olmayı, olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı ve voleybolda başarmak istediklerimi hayal etmeye başladım. Kariyerimde her şey çok hızlı gelişti ve şimdi VakıfBank gibi büyük bir takımda ve harika oyuncularla oynama fırsatım olacak" dedi.

"KÖKLÜ TARİHİ OLAN KULÜBE GELDİM"

VakıfBank'ın dünyanın en başarılı takımlarından biri olduğunu ve bu kulüp ile kendini, voleybolunu daha da geliştireceğini düşündüğünü söyleyen Brezilyalı smaçör, "VakıfBank köklü tarihi olan ve dünyanın en başarılı kadın voleybolcularının oynadığı bir kulüp. Onlardan bir tanesi de benim idolüm olan Sheilla Castro'ydu. Sheilla, kulüp hakkında çok olumlu ve güzel konuştu. VakıfBank'tan teklif geldiğinde de bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü burada kendimi geliştireceğimi ve voleybolumu daha iyi hale getireceğime inanıyorum. Guidetti ve takım arkadaşlarımla çalışacağım için çok heyecanlıyım. Guidetti dünyadaki en iyi antrenörlerden bir tanesi. Daha önce çok iyi antrenörler olan Bernardinho ve Ze Roberto ile çalıştım. Benim için Guidetti de aynı...Ondan ve takım arkadaşlarımdan öğreneceğim çok şey olacak" açıklamasında bulundu.

VAKIFBANK'A KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN HARİKAYDI

VakıfBank'a karşı oynadığı maçlardaki duyguları ve düşünceleri sorulan Gabi, "Evet daha önce VakıfBank'a karşı üç defa FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda final oynadım ve hepsini de kaybetmiştik. Çin'de ki maçı çok iyi hatırlıyorum. Sahaya her şeyimizi koymamız gerekiyordu. Bunu yapsak bile zor bir maç olacağını biliyorduk. Üzerinde düşündüğümüz ve çok çalıştığımız zor bir maçtı. Sahada elimizden geleni yaptık ancak 3-0 kaybettik. VakıfBank'a karşı kazanmak çok zor. Giovanni harika bir koç, maçla ilgili her şeyi biliyor. Maç boyunca bizim için işleri her zaman zorlaştırdı. Şimdi bu takımla birlikte oynayacağım ve bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Umarım tüm hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu.

Brezilyalı voleybolcu kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:

- Ailende aşçılık mesleğini yapanlar olduğunu biliyoruz. Yemek yapıyor musun? Türk yemeklerini biliyor musun?

"Arkadaşım Natalia Zilio, yemek yapmayı çok iyi biliyor. Aynı zamanda kardeşim de yemek yapmayı çok sever. Ben çok fazla bilmiyorum ancak burada yemek yapmayı öğrenmek istiyorum. Herkes Türk mutfağının çok güzel olduğundan bahsediyor. Ben de burada yeni şeyler öğrenmeyi ve denemeyi istiyorum"

"İSTANBUL'DA YAŞAMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

- Türkiye'de yaşayacağın için heyecanlı mısın?

"İstanbul'a hiç tatile gelemedim ama maçlar için birçok kez gelme fırsatı buldum. İstanbul'da yapabileceğin birçok şey ve ziyaret etmek istediğim birçok yer var. Bu güzel şehirde yaşayacağım için oldukça heyecanlıyım. İstanbul'da yaşamak benim için büyük bir hayaldi ve sonunda gerçekleşti"

- Gabi, kendi voleybolunu nasıl tarif eder, nasıl bir oyuncudur?

"Uzun bir oyuncu olmadığım için diğer kızlardan daha yetenekli ve zeki olmam gerekiyor. Bu yüzden çok fazla hata yapmamaya, akıllı oynamaya, ayaklarımı ve ellerimi hızlı kullanmaya çalışıyorum. Oyunumu bu şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Türkiye Ligi'nde diğer takımlara ve çok iyi oyunculara karşı oynayacağımı biliyorum. Bu yüzden akıllı oynamalıyım. Kendime güveniyorum ve bunu her zaman sahaya yansıtmak istiyorum"

