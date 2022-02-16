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  3. Brezilyalı yıldız Robinho hakkında şok talep! Yakalama emri çıkarılacak!

Brezilyalı yıldız Robinho hakkında şok talep! Yakalama emri çıkarılacak!

İtalya mahkemelerinden genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Robinho hakkında Uluslarası yakalama kararı çıkarılması için İtalya Adalet Bakanlığına başvurdu.

Brezilyalı yıldız Robinho hakkında şok talep! Yakalama emri çıkarılacak!

İtalya medyasında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Robinho'nun kariyerini İtalya'da sürdürdüğü dönemde genç bir kadına yönelik taciz suçlamasından suçu bulunmasından ötürü harekete geçit.

Hakkında Yargıtay tarafından da onaylanmış 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için arama emri çıkartılmak istendi.

Brezilyalı yıldız Robinho hakkında şok, talep! Yakalama emri çıkarılacak!

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, Robinho'nun ülkeye iade talebi oluşturulması ve uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin gerekli işlemleri tamamlaması için dosyayı Adalet Bakanlığına gönderdi. Buradan beklenen kararın çıkması durumunda eski yıldız Uluslararası düzeyde aranacak ve yakalanarak cezasını çekmek üzere İtalya'ya götürülecek.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında İtalyan Ligi ekiplerinden Milan’da forma giyen Robinho , Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası aldı.  İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020'de, son olarak Yargıtay da Ocak 2022'de bu cezayı onadı. Kariyerine ülkesinin

Brezilyalı yıldız Robinho hakkında şok, talep! Yakalama emri çıkarılacak!

Futbola Santos takımında başlayan ve kariyerinin çıkışa geçmesiyle birlikte yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir gibi takımlarda forma giymişti.

Brezilyalı yıldız Robinho hakkında şok, talep! Yakalama emri çıkarılacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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