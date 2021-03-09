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Brezilya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brezilya'nın Bayrağı Nasıldır?

Brezilya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Brezilya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Brezilya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Brezilya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brezilya'nın Bayrağı Nasıldır?

Brezilya ya da resmî adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan, kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Uzun bir Atlas Okyanusu kıyısı vardır. Komşuları, güneyden kuzeye: Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası'dır.

Brezilya'nın  Başkenti?

“Brasilia” şehri Brezilya'nın başkentidir.

Brezilya'nın Para Birimi Nedir?

“Real” Brezilya'nın para birimidir.

Brezilya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Brezilya'nın telefon alan kodu : + 55

Brezilya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brezilya'nın Bayrağı Nasıldır?

Brezilya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Brezilya

Brezilya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Brasilia

Brezilya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Brazil

Brezilya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Brasilia

Brezilya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brezilya'nın Bayrağı Nasıldır?

Brezilya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Brasília

Brezilya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Brasil

Brezilya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Portekizce

Brezilya'nın Bayrağı Nasıldır?

Brezilya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brezilya'nın Bayrağı Nasıldır?

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