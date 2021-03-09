Brezilya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brezilya'nın Bayrağı Nasıldır?
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Brezilya ya da resmî adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan, kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Uzun bir Atlas Okyanusu kıyısı vardır. Komşuları, güneyden kuzeye: Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası'dır.
Brezilya'nın Başkenti?
“Brasilia” şehri Brezilya'nın başkentidir.
Brezilya'nın Para Birimi Nedir?
“Real” Brezilya'nın para birimidir.
Brezilya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Brezilya'nın telefon alan kodu : + 55
Brezilya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Brezilya
Brezilya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Brasilia
Brezilya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Brazil
Brezilya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Brasilia
Brezilya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Brasília
Brezilya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Brasil
Brezilya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Portekizce