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Brezilya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Brezilya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Brezilya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Brezilya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Brezilya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Brezilya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Brezilya ya da resmî adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan, kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Uzun bir Atlas Okyanusu kıyısı vardır. Komşuları, güneyden kuzeye: Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası'dır.

Brezilya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Brezilya 212559417 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0273 olduğu görülmektedir.

Brezilya'nın Müslüman Nüfus sayısı 191000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Brezilya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Brezilya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Brezilya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Brezilya'nın yüz ölçümü 8492014  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Brezilya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 55352  km²    Karasal Alan : 8460415 km²

Brezilya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Brezilya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Brezilya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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