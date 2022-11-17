Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı

Brezilya'da devlet başkanı seçilen 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak Inacio Lula da Silva, iklim değişikliği ve ormansızlaşmayla mücadelenin önemli bir yerinin olacağını söyledi.

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Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı

Birezilya'da yapılan seçimlerde yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu geride bırakarak yeniden Brezilya'da devlet başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te başlayacak hükümetinde iklim değişikliği ve ormansızlaşmayla mücadelenin önemli bir yerinin olacağını söyledi.

Lula, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'nde (COP27) konuştu.

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Inacio Lula da Silva: Öncelik iklim değişikliği ile mücadele olacak

Amazonların korunmasının iklim güvenliğini sağlayacağının altını çizen Lula, "İklim değişikliği ile mücadele, hükümetimin yapısında en yüksek profile sahip olacak. Tüm yeşil alanlarımızda ormansızlaşmayla mücadeleye öncelik vereceğiz. Kontrol organlarını ve takip sistemlerini güçlendireceğiz." diye konuştu.

Lula, "Brezilya dünyaya ormansızlaşma ve küresel ısınmanın üstesinden gelmenin yolunu gösterdi. 2004-2012 yıllarında Amazonlar'daki ormansızlaşma oranını yüzde 83 oranında azalttık." ifadesini kullandı.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin ormansızlaşmayla mücadele etmediğini belirten Lula, Bolsonaro hükümetinin ilk 3 yılında Amazonlar'daki ormansızlaşmanın yüzde 73 arttığını ve yalnızca 2021'de 13 bin kilometrekareye ulaştığını söyledi.

Lula, iklim değişikliğinin Amazonlar'daki yerli halkları etkilediğini belirterek, hükümetinde, yerlilerin hükümete öneride bulunabilmeleri için Yerli Halklar Bakanlığı kurulacağını duyurdu.

- "Dünyada 900 milyon açken, savaşlara milyarlarca dolar harcıyoruz"

İklim değişikliğinin ABD, Avrupa ve Asya gibi dünyanın dört bir yanında sel ve kuraklık gibi afetlere yol açtığını hatırlatan Lula, "Kimse güvende değil. İklim acil durumu herkesi etkiliyor ancak en ağır şekilde savunmasız olanları etkiliyor. Zengin ve fakir arasındaki eşitsizlik, iklim değişikliğini azaltma çabalarında bile kendini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Lula, iklim değişikliği meselesinde, zengin ülkelerin yol açtığı ve özellikle en çok da fakir ülkeleri etkileyen sorunlar karşısında, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler için kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin göz ardı edildiğini dile getiren Lula, "Dünyada 900 milyon insan yiyecek bir şey bulamazken, sadece yıkım ve ölüm getiren savaşlara milyarlarca dolar harcıyoruz. Artan jeopolitik gerilimler, nükleer savaş riskinin geri dönüşü, gıda ve enerji arz krizleri ve sosyal eşitsizliklerde katlanılmaz artışı gibi çoklu krizlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz." dedi.

- "Daha fazla ülkenin BMGK'ya alınması ve veto ayrıcalığına son verilmesi gerekiyor"

Lula, ülkesinin son yıllarda dünyadan uzaklaştığını belirterek, hükümetinin diyalog, çok taraflılık ve çok kutupluluğa dayalı barışçıl bir dünya düzeninin kurulmasına yardımcı olmak üzere geri döndüğünü söyledi.

Dünyanın yeni bir küresel yönetime ihtiyaç duyduğunu aktaran Lula, "Bugünün dünyası 1945'teki ile aynı değil. Denge ve barışın etkin bir şekilde desteklenmesi için daha fazla ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne alınması ve halihazırda birkaç ülkeyle sınırlı olan veto ayrıcalığına son verilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Lula, 3. kez devlet başkanı olmak üzere 1 Ocak 2023'te yemin ederek görevi Bolsonaro'dan devralacak.

KAYNAK: AA

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