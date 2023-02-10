Brian Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Aguirre 6 Ocak 2003 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Nicolas Aguirre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Aguirre Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Brian Aguirre, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Aguirre'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brian Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Newell's II

1 Temmuz 2022 yılında Newell's

Brian Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Aguirre şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brian Aguirre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético Newell's Old Boys

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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