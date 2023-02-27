Brian Amofa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Amofa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Amofa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Amofa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Amofa 7 Eylül 1992 tarihinde Strasbourg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Amofa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BESTWAY SOCCER LIMITED yapmaktadır. Brian Amofa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brian Amofa'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Amofa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Amofa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Amofa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Amofa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2011 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2012 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2015 yılında Hyères FC

1 Temmuz 2016 yılında Jura Sud

1 Temmuz 2018 yılında Les Herbiers VF

1 Temmuz 2020 yılında ASM Belfort

1 Temmuz 2021 yılında Pr. Niederkorn

Brian Amofa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Amofa şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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